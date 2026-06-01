01 червня 2026, 22:35

На Львівщині чоловік вбив друга каменем

Фото: Національна поліція
У Львівському районі затримали чоловіка. Він завдав смертельних травм односельцю

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

28 травня поліція дізналась, що в реанімаційному відділенні помер 59-річний чоловік. За день до того його госпіталізували з травмами голови.

Як з'ясували правоохоронці, напередодні 44-річний житель села прийшов у гості до 59-річного знайомого. Між ними стався конфлікт. Під час сварки молодший чоловік ударив старшого каменем в голову.

"Слідчі, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

убивство Львівська область поліція
