22 квітня 2026, 08:25

У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру

Фото: Національна поліція
У Миколаєві правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці, чий дворічний син загинув у ванній кімнаті внаслідок утоплення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 7 квітня в одній із квартир обласного центру.

За даними слідства, мати залишила малолітнього хлопчика без нагляду у ванні з відкритою подачею води та перекритим стоком, після чого пішла відпочивати в іншу кімнату. Приблизно через дві години вона повернулася та виявила дитину без ознак життя.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

За попередніми висновками фахівців, причиною смерті стало утоплення у воді (механічна асфіксія). Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення обставин трагедії.

Правоохоронці також встановили, що жінка намагалася самостійно врятувати сина та проводила реанімаційні заходи до приїзду лікарів.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – "Залишення у небезпеці малолітньої дитини, що спричинило її смерть". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть жінку за загибель трьох дітей. Вона залишила їм самих на весь день, а коли повернулась – виявила мертвими. Експертиза встановила, що вони загинули через отруєння продуктами горіння.

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства трирічного сина
21 квітня 2026, 19:59
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27
На Волині рідна мати намагалася продати 6-річного сина за $25 тисяч
21 квітня 2026, 15:18
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Допомога за 3-7 хвилин: на Полтавщині запрацювали 68 кнопок виклику поліції
22 квітня 2026, 08:37
На Полтавщині неповнолітня дівчина намагалася стрибнути з мосту – її врятували
22 квітня 2026, 07:53
Масовані атаки на Сумщину: 33 постраждалих, серед них 16 дітей
22 квітня 2026, 07:36
ЗСУ за добу знищили понад 1140 російських окупантів – Генштаб
22 квітня 2026, 07:19
РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий
22 квітня 2026, 07:00
Мріє заробляти понад чверть мільйона: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витрачає на місяць
22 квітня 2026, 02:35
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
22 квітня 2026, 01:35
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
22 квітня 2026, 00:35
На Запоріжжі священник агітував "голосувати за Путіна"
21 квітня 2026, 23:55
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »