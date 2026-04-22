У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру

У Миколаєві правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці, чий дворічний син загинув у ванній кімнаті внаслідок утоплення

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що трагедія сталася 7 квітня в одній із квартир обласного центру.

За даними слідства, мати залишила малолітнього хлопчика без нагляду у ванні з відкритою подачею води та перекритим стоком, після чого пішла відпочивати в іншу кімнату. Приблизно через дві години вона повернулася та виявила дитину без ознак життя.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

За попередніми висновками фахівців, причиною смерті стало утоплення у воді (механічна асфіксія). Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення обставин трагедії.

Правоохоронці також встановили, що жінка намагалася самостійно врятувати сина та проводила реанімаційні заходи до приїзду лікарів.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – "Залишення у небезпеці малолітньої дитини, що спричинило її смерть". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

