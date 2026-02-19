На Київщині шкільний автобус потрапив у ДТП: є постраждалі

Фото: ДСНС

ДТП сталася 19 лютого близько восьмої ранку в селищі Ставище Білоцерківського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися легковик Jeep та шкільний автобус. До прибуття ДСНС одну постраждалу людину з легковика госпіталізували. Ще одна людина була затиснута в автомобілі та потребувала деблокації.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували людину та передали її медикам "швидкої".

В автобусі перебували 19 дітей та 6 дорослих. На щастя, вони не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого на Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, їх госпіталізували.