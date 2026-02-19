На Київщині зафіксували випадок сказу у домашнього кота

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Гостомелі Київської області зафіксували випадок сказу в домашнього кота

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Як зазначається, із 17 лютого 2026 року в населеному пункті запроваджено 60-денний карантин.

"Фахівці організують безкоштовну подвірну вакцинацію собак і котів, щоб не допустити поширення інфекції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині жінка викинула собаку з четвертого поверху багатоповерхівки. Подія сталась у серпні 2025 року.