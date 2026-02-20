В Киевской области построят сотни домов для переселенцев

иллюстративное фото: из открытых источников

В Киевской области будет построено 200 домов с инфраструктурой и рабочими местами для внутренне перемещенных лиц

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, речь идет о строительстве до 200 домов с необходимой инфраструктурой и рабочими местами для жителей. Это будет не временное размещение, а полноценная интеграция людей в Мироновское общество.

"Проект реализуется в партнерстве государства, области, общества и бизнеса. Финансирование – комбинированное: бюджеты разных уровней, частные инвестиции и донорская поддержка. Эту модель будем масштабировать", – отметил министр.

