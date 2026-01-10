12:45  10 січня
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10:55  10 січня
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
UA | RU
UA | RU
10 січня 2026, 17:35

Відбирали документи та змушували виконувати накази: на Дніпропетровщині викрили банду, яка брала людей в рабство

10 січня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині викрили банду, яка втягувала людей у трудове рабство. У них забирали документи й телефони

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На Дніпропетровщині перед судом постануть зловмисники, які втягували людей у трудове рабство. Відомо, що вони шукали та вербували соціально незахищених людей. Потім вони перевозили їх до Одеської області, обіцяючи безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.

Однак замість обіцяної допомоги на людей чекало рабство: зловмисники забирали в них документи, засоби зв'язку та змушували тяжко працювати. Було викрито чотирьох учасників групи. Вони отримали підозри за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція завершила розслідування справи проти 23-річної жінки, яка вербувала українок для сексуального рабства за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
банда поліція Дніпропетровська область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Що буде 11 січня зі світлом: в Укренерго попередили громадян про відключення
10 січня 2026, 19:35
У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу: рятувальники показали кадри з місця
10 січня 2026, 18:45
На Київщині місцеві жителі залишились без укриття під час обстрілів: підвал будинку завалили гуманітарною допомогою
10 січня 2026, 17:05
У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть
10 січня 2026, 16:25
На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55
Росіяни вдарили по Харкову: є влучання ракетою
10 січня 2026, 14:35
Черчилль не пройшов би відбір у сучасній Європі
10 січня 2026, 13:45
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі, спалахнули пожежі
10 січня 2026, 13:25
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10 січня 2026, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »