Відбирали документи та змушували виконувати накази: на Дніпропетровщині викрили банду, яка брала людей в рабство
На Дніпропетровщині викрили банду, яка втягувала людей у трудове рабство. У них забирали документи й телефони
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
На Дніпропетровщині перед судом постануть зловмисники, які втягували людей у трудове рабство. Відомо, що вони шукали та вербували соціально незахищених людей. Потім вони перевозили їх до Одеської області, обіцяючи безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.
Однак замість обіцяної допомоги на людей чекало рабство: зловмисники забирали в них документи, засоби зв'язку та змушували тяжко працювати. Було викрито чотирьох учасників групи. Вони отримали підозри за ч. 2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Закарпатті поліція завершила розслідування справи проти 23-річної жінки, яка вербувала українок для сексуального рабства за кордоном.