"Реабилитационный центр" на Киевщине: более 50 человек удерживали против воли
В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая под прикрытием реабилитационного центра для людей с алко- и наркозависимостью содержала 58 человек и принуждала их к тяжелому физическому труду
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что организовал схему руководитель общественной организации, к противоправной деятельности привлек своего соучредителя, трех "смотрителей-хранителей" и еще девять человек.
Пострадавших подвергали психологическому давлению, побоям и силой вводили седативные препараты. Людей заставляли работать на земельных участках, в строительстве и заготовке древесины. За это злоумышленники получали деньги от заказчиков.
Правоохранители провели обыски в помещениях "реабилитационного центра", жилье и транспорте фигурантов. Было изъято:
- документы,
- электронные носители,
- печати фиктивных предприятий,
- транспортные средства,
- незарегистрированное оружие,
- деньги и сильнодействующие препараты
В ходе расследования спасены 16 пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. Им оказывают помощь социальные службы, правозащитники и общественные организации, решается вопрос о присвоении статуса пострадавших от торговли людьми.
Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) и ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки). Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили банду , которая втягивала людей в трудовое рабство. Злоумышленники искали и вербовали социально незащищенных людей. Затем они перевозили их в Одесскую область, обещая бесплатное жилье, питание и трудоустройство.