"Реабилитационный центр" на Киевщине: более 50 человек удерживали против воли

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая под прикрытием реабилитационного центра для людей с алко- и наркозависимостью содержала 58 человек и принуждала их к тяжелому физическому труду

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что организовал схему руководитель общественной организации, к противоправной деятельности привлек своего соучредителя, трех "смотрителей-хранителей" и еще девять человек.

Пострадавших подвергали психологическому давлению, побоям и силой вводили седативные препараты. Людей заставляли работать на земельных участках, в строительстве и заготовке древесины. За это злоумышленники получали деньги от заказчиков.

Правоохранители провели обыски в помещениях "реабилитационного центра", жилье и транспорте фигурантов. Было изъято:

документы,

электронные носители,

печати фиктивных предприятий,

транспортные средства,

незарегистрированное оружие,

деньги и сильнодействующие препараты

В ходе расследования спасены 16 пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. Им оказывают помощь социальные службы, правозащитники и общественные организации, решается вопрос о присвоении статуса пострадавших от торговли людьми.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) и ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки). Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

