18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 14:02

"Реабилитационный центр" на Киевщине: более 50 человек удерживали против воли

16 февраля 2026, 14:02
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая под прикрытием реабилитационного центра для людей с алко- и наркозависимостью содержала 58 человек и принуждала их к тяжелому физическому труду

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что организовал схему руководитель общественной организации, к противоправной деятельности привлек своего соучредителя, трех "смотрителей-хранителей" и еще девять человек.

Пострадавших подвергали психологическому давлению, побоям и силой вводили седативные препараты. Людей заставляли работать на земельных участках, в строительстве и заготовке древесины. За это злоумышленники получали деньги от заказчиков.

Правоохранители провели обыски в помещениях "реабилитационного центра", жилье и транспорте фигурантов. Было изъято:

  • документы,
  • электронные носители,
  • печати фиктивных предприятий,
  • транспортные средства,
  • незарегистрированное оружие,
  • деньги и сильнодействующие препараты

В ходе расследования спасены 16 пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. Им оказывают помощь социальные службы, правозащитники и общественные организации, решается вопрос о присвоении статуса пострадавших от торговли людьми.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) и ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки). Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили банду , которая втягивала людей в трудовое рабство. Злоумышленники искали и вербовали социально незащищенных людей. Затем они перевозили их в Одесскую область, обещая бесплатное жилье, питание и трудоустройство.

16 февраля 2026
