15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 13:46

Викрадення 13-річної дівчинки на Буковині: зловмисника взяли під варту

16 лютого 2026, 13:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Підозрюваного у викраденні 13-річної дитини у Чернівцях взяли під варту без можливості внесення застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Чернівецький районний суд міста Чернівці підтримав клопотання прокурора та обрав 37-річному підозрюваному у викраденні дитини безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі. Фігуранту оголосили підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина події викрадення викрадення дитини запобіжний захід
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатний" зобов’язані пройти ВЛК: названа дата
16 лютого 2026, 16:07
На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмовано дитину
16 лютого 2026, 15:49
У Тернополі зіткнулося чотири авто
16 лютого 2026, 15:41
Вибух у Києві: переобладнене авто для евакуації поранених використали для теракту
16 лютого 2026, 15:28
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
16 лютого 2026, 15:11
Подарунки від депутата у школах Полтави: за справу взялась прокуратура
16 лютого 2026, 14:58
У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік
16 лютого 2026, 14:52
€14 тисяч за дитину: у Києві викрили жінку, яка незаконно вивезла немовля іноземцям
16 лютого 2026, 14:28
"Реабілітаційний центр" на Київщині: понад 50 людей утримували проти волі
16 лютого 2026, 14:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »