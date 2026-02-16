Викрадення 13-річної дівчинки на Буковині: зловмисника взяли під варту
Підозрюваного у викраденні 13-річної дитини у Чернівцях взяли під варту без можливості внесення застави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
"Чернівецький районний суд міста Чернівці підтримав клопотання прокурора та обрав 37-річному підозрюваному у викраденні дитини безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі. Фігуранту оголосили підозру.
