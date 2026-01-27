Смертельна ДТП на Буковині: п'яна поліцейська отримала вирок

Ілюстративне фото

Суд виніс вирок колишній поліцейській. Вона у п'яному виді спричинила смертельну ДТП

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагічна аварія сталась 28 липня 2025 липня у місті Новоселиця. Колишня інспекторка сектору реагування поліції у п'яному стані була за кермом Volkswagen Tiguan. Вона не впоралась з керуванням та врізалась у бетонну огорожу.

У салоні авто було троє пасажирів. Внаслідок аварії 35-річна жінка загинула на місці, ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

На суді жінка визнала свою провину повністю. Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 5 років.

