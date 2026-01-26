Фото: ілюстративне

Правоохоронці отримали виклик від очевидців та були змушені діяти для усунення загрози в людному місці

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У селищі Немішаєве Київської області стався інцидент за участі чоловіка, який перебував на вулиці з предметом, схожим на гранату, та створював загрозу для оточуючих. До патрульної поліції звернулися перехожі, які помітили підозрілу поведінку невідомого на вулиці Центральній. Люди повідомили, що чоловік тримає у руках ймовірний боєприпас і поводиться небезпечно. Інформацію оперативно передали найближчим нарядам.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили громадянина з гранатою. Правоохоронці неодноразово висували законні вимоги припинити протиправні дії та попереджали про наслідки. За даними поліції, чоловік реагував агресивно і не виконував вказівок. Він намагався використати боєприпас, чим створював реальну загрозу для перехожих та самих інспекторів.

З метою захисту життя і здоров’я людей інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення. Йому надали першу допомогу на місці, після чого медики госпіталізували чоловіка до лікувального закладу. Стан пораненого уточнюється, медики проводять необхідні обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група, а також керівництво Головного управління поліції та підрозділів патрульної поліції. Фахівці документують обстановку, вилучають речові докази та опитують свідків. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють законність дій учасників події. За результатами перевірки буде ухвалено відповідні процесуальні рішення.

