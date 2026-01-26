16:40  26 січня
26 січня 2026, 18:27

Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції

26 січня 2026, 18:27
Фото: ілюстративне
Правоохоронці отримали виклик від очевидців та були змушені діяти для усунення загрози в людному місці

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У селищі Немішаєве Київської області стався інцидент за участі чоловіка, який перебував на вулиці з предметом, схожим на гранату, та створював загрозу для оточуючих. До патрульної поліції звернулися перехожі, які помітили підозрілу поведінку невідомого на вулиці Центральній. Люди повідомили, що чоловік тримає у руках ймовірний боєприпас і поводиться небезпечно. Інформацію оперативно передали найближчим нарядам.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили громадянина з гранатою. Правоохоронці неодноразово висували законні вимоги припинити протиправні дії та попереджали про наслідки. За даними поліції, чоловік реагував агресивно і не виконував вказівок. Він намагався використати боєприпас, чим створював реальну загрозу для перехожих та самих інспекторів.

З метою захисту життя і здоров’я людей інспектор патрульної поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення. Йому надали першу допомогу на місці, після чого медики госпіталізували чоловіка до лікувального закладу. Стан пораненого уточнюється, медики проводять необхідні обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група, а також керівництво Головного управління поліції та підрозділів патрульної поліції. Фахівці документують обстановку, вилучають речові докази та опитують свідків. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють законність дій учасників події. За результатами перевірки буде ухвалено відповідні процесуальні рішення.

Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці затримали двох осіб після серії інцидентів: 44-річний чоловік під час застілля кинув у вікно гранатоподібний предмет, який вибухнув біля припаркованих автомобілів, а потім 39-річна господиня у відповідь на сварку вдарила його кухонним ножем у живіт.

Граната Київська область стрілянина інцидент
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
07 серпня 2025
