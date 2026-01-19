На Київщині загорівся житловий будинок: загинуло двоє людей

Фото: Нацполіція

Пожежа сталась на Броварщині. Там загорівся житловий будинок в Селищі Баришівської громади

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі на Броварщині знайшли тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки. Попередньо, житловий будинок загорівся через несправність пічного опалення.

"Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, днями на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.