В Киевской области загорелся жилой дом: погибли два человека

Фото: Нацполиция

Пожар произошел на Броварщине. Там загорелся жилой дом в Поселке Барышевской общины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Во время тушения пожара на Броварщине обнаружили тела 88-летнего мужчины и 82-летней женщины. Предварительно жилой дом загорелся из-за неисправности печного отопления.

"Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, на днях в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.