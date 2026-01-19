В Киевской области загорелся жилой дом: погибли два человека
Пожар произошел на Броварщине. Там загорелся жилой дом в Поселке Барышевской общины
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Во время тушения пожара на Броварщине обнаружили тела 88-летнего мужчины и 82-летней женщины. Предварительно жилой дом загорелся из-за неисправности печного отопления.
"Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
Напомним, на днях в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
