У Києві чоловік вбив дружину через пів року після весілля

13:59  14 січня
09:35  14 січня
08:38  14 січня
14 січня 2026, 14:01

14 січня 2026, 14:01
Фото: поліція
Поліція затримала киянина за вбивство власної дружини. Трагедія сталася в одній із квартир Шевченківського району після чергового конфлікту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що пара одружилася близько пів року тому, після чого 45-річна жінка переїхала до столиці з Одеси. Протягом усього спільного життя між ними постійно виникали сварки через ревнощі та побутові проблеми. Під час останньої суперечки чоловік повалив дружину на ліжко та задушив руками.

На місці події працювали слідчі та судмедексперт, які підтвердили насильницьку смерть жінки. Зловмисника затримали.

Слідчі повідомили 54-річному чоловіку про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.

