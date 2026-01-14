У Києві чоловік вбив дружину через пів року після весілля

Фото: поліція

Поліція затримала киянина за вбивство власної дружини. Трагедія сталася в одній із квартир Шевченківського району після чергового конфлікту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що пара одружилася близько пів року тому, після чого 45-річна жінка переїхала до столиці з Одеси. Протягом усього спільного життя між ними постійно виникали сварки через ревнощі та побутові проблеми. Під час останньої суперечки чоловік повалив дружину на ліжко та задушив руками.

На місці події працювали слідчі та судмедексперт, які підтвердили насильницьку смерть жінки. Зловмисника затримали.

Слідчі повідомили 54-річному чоловіку про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

