На Київщині горіли вантажівки та шини
Масштабна пожежа сталася у вівторок, 30 грудня, близько шостої ранку у селі Бушеве Білоцерківського район
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини.
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 06:17. Щоб повністю загасити вогонь, рятувальникам знадобилося майже дві години – пожежу ліквідували о 08:03.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, ввечері 28 грудня в селі Косонь на Закарпатті горів ресторан. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 кв.м.
