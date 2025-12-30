Фото: ДСНС

Масштабна пожежа сталася у вівторок, 30 грудня, близько шостої ранку у селі Бушеве Білоцерківського район

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 06:17. Щоб повністю загасити вогонь, рятувальникам знадобилося майже дві години – пожежу ліквідували о 08:03.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.

