На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 17:05

На Київщині місцеві жителі залишились без укриття під час обстрілів: підвал будинку завалили гуманітарною допомогою

10 січня 2026, 17:05
Ілюстративне фото
Нещодавно у Вишгороді російський безпілотник влучив у житловий будинок на вулиці Набережній. Тепер актуалізувалося питання доступу мешканців до підвального приміщення, яке у 2022 році використовувалося як укриття. Проте зараз підвал завалений гуманітарною допомогою, яку повинні були розподілити ще кілька років тому

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Підвальне приміщення площею близько 170 квадратних метрів ще на початку 2022 року місцеві жителі розчистили. Згодом підвал передали в користування благодійному фонду "Святої Ольги". Він позиціонується як єдиний оператор з розподілу гуманітарної допомоги у Вишгороді.

Через постійні обстріли місцеві жителі звертались до влади з проханням надати можливість використовувати хоча б одну кімнату підвалу як укриття під час повітряних тривог. Для перевірки створили тимчасову контрольну комісію від міської ради.

Під час огляду з'ясувалось, що підвал повністю зайнятий гуманітарною допомогою, частина якої має маркування 2022–2023 років. За наявною інформацією, ці вантажі надходили від Київської обласної державної адміністрації та міжнародних партнерів і мали бути розподілені серед населення та військових у період їх отримання, а не зберігатися роками у підвальному приміщенні житлового будинку.

"Згідно із Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", підвальні приміщення є спільною сумісною власністю співвласників і можуть передаватися в користування виключно за рішенням загальних зборів, без якого використання приміщення не може вважатися законним. Водночас виникають обґрунтовані питання щодо обліку, зберігання та звітування гуманітарної допомоги, яка, судячи з публічних матеріалів, фактично залишається на складі", - каже Оксана Жданова, очільниця Вишгородського районного осередку ГО "Захист держави".

Вишгородський осередок ГО "Захист держави" закликає правоохоронців перевірити обставини зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, а Київську обласну військову адміністрацію — надати оцінку ефективності використання переданих місту гуманітарних ресурсів і забезпечити дотримання пріоритету безпеки мешканців в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше у Києві будівельній компанії "переплатили" майже 2 мільйони гривень за укриття в школі. Правоохоронці розпочали розслідування.

