Російський дрон поцілив у приватний будинок у Дружківці
В місті Дружківка на Донеччині російський безпілотник поцілив у приватний будинок
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі та перекриття, працюючи під постійною загрозою повторних ударів.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Ворог запустив 242 безпілотники і 36 ракет. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19-ти локаціях.
Влада Києва закликала жителів виїхати зі столиціВсі новини »
09 січня 2026, 12:59Під час нічного обстрілу Києва загинув медик із Каховки
09 січня 2026, 11:46Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Волині бізнесмен допомагав чоловікам, які тікали за кордон
09 січня 2026, 15:45На Волині затримали правоохоронця, який вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку
09 січня 2026, 15:23На Закарпатті викрили масштабну наркомережу: заробляли понад півмільйона на місяць
09 січня 2026, 14:55У Києві запровадили екстрені відключення світла
09 січня 2026, 14:54Ексдепутат з Харківщини "забув" задекларувати активи на понад 31 млн грн
09 січня 2026, 14:36На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 14:33В Україні запустили сервіс екстреної допомоги, що працює без мобільного зв’язку
09 січня 2026, 14:21З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
09 січня 2026, 14:04Хабар кросовером: посадовцю Рівненського ТЦК оголосили підозру
09 січня 2026, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »