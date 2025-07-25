На Київщині всю ніч шукали 5-річного хлопчика — знайшли живим
У селищі Запрудка Вишгородського району Київської області 24 липня зник п’ятирічний хлопчик. Малеча пропала ввечері під час прогулянки. Пошукові роботи розпочали одразу вночі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Хлопчика вдалося знайти наступного ранку.
До пошуків долучилися рятувальники, поліцейські, військові та місцеві мешканці. Також застосовували безпілотники.
На щастя, дитина жива і неушкоджена.
Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випала дитина. На жаль, 4-річний хлопчик не вижив.
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