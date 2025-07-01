фото: Телеграмм/ГСЧС Киевщины

30 июня в 23:24 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение от обеспокоенной женщины из поселка Крюковщина

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины, передает RegioNews.

Она рассказала, что не может попасть в квартиру, поскольку ее ребенок закрыл входную дверь изнутри и не отвечает на звонки. Женщина была очень обеспокоена состоянием дочери.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые через окно на втором этаже многоэтажки попали внутрь дома. Внутри они обнаружили ребенка, который мирно спал и чувствовал себя хорошо. Спасатели осторожно разбудили девочку, отметили необходимость быть осмотрительной и вежливой, после чего открыли входную дверь.

фото: Телеграмм/ГСЧС Киевщины

Девочку передали взволнованным родителям, которые выразили искреннюю благодарность работникам ГСЧС за их профессионализм, скорую реакцию и человечность.

Напомним, смертельное ДТП в Киевской области: авто загорелось, пассажир и водитель погибли.