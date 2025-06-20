Чоловіку, який пошкодив 80 надгробків на Київщині, загрожує до 7 років позбавлення волі

фото: Національна поліція

У Бучанському районі чоловік, перебуваючи на одному з кладовищ, навмисно пошкодив надгробки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

У четвер, 19 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з кладовищ в місті Буча невідомий чоловік вчинив наругу над могилами.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 33-річний чоловік. Він пошкодив понад 80 надмогильних споруд: надгробні плити, хрести, рамки з фотографіями та елементи огорожі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом наруги над могилами, вчиненої з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України).

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині знайшли братську могилу часів Другої Світової війни.