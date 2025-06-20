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20 июня 2025, 20:14

Мужчине, повредившему 80 надгробий в Киевской области, грозит до 7 лет лишения свободы

20 июня 2025, 20:14
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фото: Национальная полиция
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В Бучанском районе мужчина, находясь на одном из кладбищ, намеренно повредил надгробия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Киевской области.

В четверг, 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ в городе Буча неизвестный мужчина надругался над могилами.

Правоохранители установили, что к правонарушению причастен 33-летний мужчина. Он повредил более 80 надгробий: надгробные плиты, кресты, рамки с фотографиями и элементы ограждения.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту надругательства над могилами, совершенном по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области нашли братскую могилу времен Второй Мировой войны.

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