Мужчине, повредившему 80 надгробий в Киевской области, грозит до 7 лет лишения свободы
В Бучанском районе мужчина, находясь на одном из кладбищ, намеренно повредил надгробия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Киевской области.
В четверг, 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ в городе Буча неизвестный мужчина надругался над могилами.
Правоохранители установили, что к правонарушению причастен 33-летний мужчина. Он повредил более 80 надгробий: надгробные плиты, кресты, рамки с фотографиями и элементы ограждения.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту надругательства над могилами, совершенном по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины).
За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области нашли братскую могилу времен Второй Мировой войны.