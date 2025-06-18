14:49  18 июня
Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни
12:54  18 июня
В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
08:15  18 июня
В Сумской области ребенок упал в колодец
UA | RU
UA | RU
18 июня 2025, 21:45

В Киевской области произошел взрыв: мужчину госпитализировали с ожогами - что было причиной

18 июня 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области в одном из гаражей произошел взрыв. Взрыв раздался тогда, когда мужчина ремонтировал авто

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 18 июня в городе Белая Церковь на территории частного дома. Мужчина ремонтировал автомобиль в гараже. В какой-то момент он воспользовался зажигалкой, после чего произошел взрыв. При этом возгорания не было. Предварительно причиной стала утечка газа из газобаллонного оборудования.

В результате взрыва повредился гараж.

"Полицейские Киевщины призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при использовании газового оборудования. Берегите себя и близких", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Николаевщине в результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Взрыв произошел в гараже, где сдетонировал электродетонатор. Взрывное устройство было отправлено на экспертизу. У ребенка диагностировали у подростка множественные ранения туловища и кисти руки, в частности травматическую ампутацию пальцев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв Киевская область
Взрывы на Харьковщине: саперы уничтожают взрывоопасные предметы
15 июня 2025, 11:05
На Донетчине в результате взрыва в доме погиб ребенок
14 июня 2025, 17:40
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
В Одессе задержала женщина, требовавшая деньги с военного заплыв на ВЛК
18 июня 2025, 22:45
Россияне ударили по Запорожской области: есть раненый
18 июня 2025, 22:35
В Украине разоблачили преступную организацию, укравшую более 200 миллионов на оборудовании для онкобольных
18 июня 2025, 20:45
Российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий
18 июня 2025, 20:15
Массированный удар по Киеву: поисково-спасательные работы завершены
18 июня 2025, 19:55
Народный депутат Олесь Довгий написал заявление о завершении депутатских полномочий
18 июня 2025, 19:35
В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: что известно
18 июня 2025, 19:05
В Полтавской области задержали поставщика наркотиков: торговал по всей области
18 июня 2025, 18:59
СБУ задержала военного, оказавшегося агентом РФ
18 июня 2025, 18:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »