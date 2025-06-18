Фото: Нацполиция

В Киевской области в одном из гаражей произошел взрыв. Взрыв раздался тогда, когда мужчина ремонтировал авто

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 18 июня в городе Белая Церковь на территории частного дома. Мужчина ремонтировал автомобиль в гараже. В какой-то момент он воспользовался зажигалкой, после чего произошел взрыв. При этом возгорания не было. Предварительно причиной стала утечка газа из газобаллонного оборудования.

В результате взрыва повредился гараж.

"Полицейские Киевщины призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при использовании газового оборудования. Берегите себя и близких", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее на Николаевщине в результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Взрыв произошел в гараже, где сдетонировал электродетонатор. Взрывное устройство было отправлено на экспертизу. У ребенка диагностировали у подростка множественные ранения туловища и кисти руки, в частности травматическую ампутацию пальцев.