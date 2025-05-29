В поле на Киевщине обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101
В Киевской области саперы изъяли с поля боевую часть крылатой ракеты россиян Х-101
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Специалисты ГСЧС перевезли боевую часть для дальнейшего безопасного уничтожения.
Напомним, в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101. Специалисты обезвредили смертоносный боеприпас.
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