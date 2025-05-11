Оккупанты атаковали Киевщину дронами: пострадал человек, повреждены дома

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Утром 11 мая армия РФ атаковала Киевщину ударными БпЛА. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Из-за авианалета дронов поврежден дачный дом на Броварщине.

"В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте", - говорится в сообщении.

Также из-за атаки пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

Напомним, утром 11 мая в Николаевской области активно работала ПВО, которая уничтожила семь российских ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".