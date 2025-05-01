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01 травня 2025, 00:49

Силою заштовхав в авто: на Київщині чоловік намагався викрасти 6-річну дівчинку

01 травня 2025, 00:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подія сталася в селі Бишів Фастівського району. Чоловік намагався викрасти 6-річну дитину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дівчинка перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль. З машини вийшов невідомий чоловік та намагався викрасти дитину, силоміць заштовхавши її до салону. Проте дівчинка не розгубилася – відчинила двері та втекла, після цього зловмисник поїхав у невідомому напрямку.

Наразі особа зловмисника встановлена, тривають оперативні заходи щодо його затримання.

Крім того зазначається, що керівництвом Головного управління поліції Київщини призначено службове розслідування за даним фактом задля надання окремої оцінки діям правоохоронців.

За фактом спроби викрадення дитини відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі засудили таксиста, який намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку. Йому призначили 5 років в'язниці.

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поліція викрадення Київська область дитина викрадення дитини
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