Поблизу Білої Церкви 21-річний водій позашляховика на смерть збив пішохода
Смертельна ДТП сталася днями на автодорозі сполученням Київ-Одеса неподалік міста Біла Церква. Пішохід загинув дорогою до лікарні
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За даними слідства, 21-річний водій автомобіля Toyota, рухаючись в напрямку Києва, наїхав на пішохода неподалік АЗС. Попередньо, 68-річний чоловік перетинав дорогу у невстановленому місці.
"На жаль, внаслідок аварії пішохід помер в кареті швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, днями на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст.
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