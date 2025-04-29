Вблизи Белой Церкви 21-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло на днях на автодороге сообщением Киев-Одесса недалеко от города Белая Церковь. Пешеход погиб в карете "скорой"
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По данным следствия, 21-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь в направлении Киева, наехал на пешехода недалеко от АЗС. Предварительно, 68-летний мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте.
"К сожалению, в результате аварии пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, на днях во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.
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