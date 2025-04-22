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Правоохранители разоблачили группу дельцов, наладивших подпольное изготовление алкогольной продукции в Киевской и Житомирской областях

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Для организации массового производства водочных изделий фигуранты закупили необходимое оборудование, сырье и материалы. Реализовывали алкоголь розничными и оптовыми партиями.

Правоохранители провели обыски по адресам расположения незаконного производства и продажи алкоголя, мест проживания фигурантов и в их авто. Изъяты черновые записи, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, флешносители, авто, оборудование для смешивания и разлива продукции, сырье для производства, готовая алкогольная продукция, разлитая в тару разного объема.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,5 млн грн.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили дельцов, специализировавшихся на сбыте больших сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.