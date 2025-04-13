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Ночью 13 апреля россияне в очередной раз атаковали Киевщину с применением ударных БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание кровли ангара. Пожар ликвидировали.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 13 апреля российская армия атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 43 дрона, еще 12 – локационно потеряны.