На Киевщине мужчина из-за кражи телефона могу оказаться за решеткой
Правоохранители задержали мужчину, который в среду бела дня ограбил человека. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Инцидент произошел 27 марта в Яготине. Мужчина открыто обокрал человека. По данным полиции, 37-летний злоумышленник подошел к мужчине, выхватил из его рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия.
Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве мужчина варил телефон у посетителя одного из магазинов. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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