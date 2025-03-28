Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который в среду бела дня ограбил человека. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 марта в Яготине. Мужчина открыто обокрал человека. По данным полиции, 37-летний злоумышленник подошел к мужчине, выхватил из его рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина варил телефон у посетителя одного из магазинов. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.