На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників
Росіяни в ніч проти 25 березня атакували Київську область. Через падіння уламків безпілотника в двох районах виникли пожежі
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків БПЛА на території Фастівського та Бориспільського районів загорілися складські приміщення.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
На щастя, постраждалих та жертв немає.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство, поранені працівники.
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