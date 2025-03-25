фото: ОВА

В ніч на 25 березня на Полтавщині сили ППО відбивали чергову ворожу атаку

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталася пожежа, її загасили рятувальники.

Отримали поранення двоє працівників підприємства. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 25 березня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих дронах.