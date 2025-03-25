На Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство: поранені працівники
В ніч на 25 березня на Полтавщині сили ППО відбивали чергову ворожу атаку
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталася пожежа, її загасили рятувальники.
Отримали поранення двоє працівників підприємства. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, вранці 25 березня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих дронах.
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