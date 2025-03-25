04:50  25 марта
Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила подругу: видео попало в соцсети
03:45  25 марта
В Хмельницком жена военного родила от другого мужчины и выбросила малыша на помойку
02:50  25 марта
Суд взыскал с РФ компенсацию украинскому военному, потерявшему руку на войне
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 08:13

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников

25 марта 2025, 08:13
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

Россияне в ночь на 25 марта атаковали Киевскую область. Из-за падения обломков беспилотника в двух районах возникли пожары

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА на территории Фастовского и Бориспольского районов загорелись складские помещения.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, пострадавших и жертв нет.

Напомним, на Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие, ранены работники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область война РФ беспилотники обломки беспилотника пожар склады
Россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы
25 марта 2025, 08:02
Оккупанты более полусотни раз обстреляли Сумщину: есть раненые
25 марта 2025, 07:50
На Полтавщине в результате ночной атаки повреждено предприятие: ранены работники
25 марта 2025, 07:47
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
В Киеве чиновник РГА переплатил за лампы при обустройстве укрытий
25 марта 2025, 09:40
В Херсонской области россияне убили одного человека и шестерых ранили
25 марта 2025, 09:33
Российский блеф в Эр-Рияде: что стоит за предложениями Кремля
25 марта 2025, 09:30
Россияне за сутки более 350 раз атаковали Запорожскую область
25 марта 2025, 09:21
В Сумской области силы ПВО сбили 10 российских БпЛА
25 марта 2025, 08:58
Бойцы ВСУ за сутки ликвидировали около 1200 российских оккупантов
25 марта 2025, 08:51
В Херсоне из-за вражеской атаки ранен 19-летний парень
25 марта 2025, 08:46
Россия держит в Черном море один ракетоноситель с "Калибрами"
25 марта 2025, 08:20
Россияне атаковали Запорожье: в городе раздались взрывы
25 марта 2025, 08:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »