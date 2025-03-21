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21 березня 2025, 06:05

Облив керосином та підпалив: житель Київщини намагався вбити свою співмешканку

21 березня 2025, 06:05
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фото: Нацполіція
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Інцидент трапився днями в селі Грузьке Фастівського району. Потерпілу госпіталізували з опіками до лікарні. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Виявилося, що між чоловіком та його співмешканкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки 43-річний фігурант взяв пляшку з керосином, облив ним обличчя й одяг потерпілої, після чого підпалив. Потім він вийшов з будинку та втік.

З опіками голови та рук 54-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Жителю Київщини повідомили фігуранту про підозру за фактом замаху на умисне вбивство. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Подільському районі Києва чоловік поранив жінку з пістолета, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з мосту.

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