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21 марта 2025, 06:05

Облил керосином и поджег: житель Киевщины хотел убить свою сожительницу

21 марта 2025, 06:05
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел на днях в селе Грузское Фастовского района. Пострадавшую госпитализировали с ожогами в больницу. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Оказалось, что между мужчиной и его сожительницей возник словесный конфликт. В разгар ссоры фигурант взял бутылку с керосином, облил им лицо и одежду потерпевшей, после чего поджег. Затем он вышел из дома и скрылся.

С ожогами головы и рук 54-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Его поместили в изолятор временного содержания.

Жителю Киевщины сообщили фигуранту о подозрении по факту покушения на умышленное убийство. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Подольском районе Киева мужчина ранил женщину из пистолета, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста.

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