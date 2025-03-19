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19 березня 2025, 00:30

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримані шестеро осіб, ще чотирьох шукають

19 березня 2025, 00:30
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фото: поліція
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Правоохоронці затримали зловмисників, які 18 березня вчинили стрілянину в торговельно-розважальному центрі у Білій Церкві Київської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

О 11:00 група чоловіків увірвалися до спортивного клубу в ТРЦ, здійснили декілька пострілів зі зброї та втекли. Був поранений один відвідувач залу, його госпіталізували із вогнепальним пораненням ніг.

Правоохоронці затрмиали шістьох фігурантів – жителів Київської області. Також поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочину.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік кинув гранату в правоохоронців та працівників ТЦК.

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