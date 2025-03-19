Стрельба в ТРЦ в Киевской области: задержаны шесть человек, еще четырех ищут
Правоохранители задержали злоумышленников, которые 18 марта устроили стрельбу в торгово-развлекательном центре в Белой Церкви Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
В 11:00 группа мужчин ворвались в спортивный клуб в ТРЦ, произвели несколько выстрелов из оружия и скрылись. Был ранен один посетитель зала, его госпитализировали с огнестрельным ранением ног.
Правоохранители задержали шестерых фигурантов – жителей Киевской области. Также полиция разыскивает еще четырех причастных и устанавливает мотивы преступления.
Открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в правоохранителей и работников ТЦК.
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