фото: ДСНС

Чоловік, який загинув на станції метро "Вирлиця" у Києві ввечері 9 березня, несанкціоновано пройшов у тунель і потрапив під поїзд

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен", інформує RegioNews.

Подія сталася близько 21:30 на станції метро "Вирлиця", приблизно за 70 метрів від платформи, фактично в самому тунелі. Тіло загиблого деблокували рятувальники.

"Пасажир грубо порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів, внаслідок чого потрапив під електропоїзд. Від отриманих травм він загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації наслідків залучали близько 20 фахівців різних служб: рятувальників ДСНС, медиків, правоохоронців, працівників метрополітену.

Тимчасово зупинялась робота трьох станцій метро.

У Київському метрополітені закликали пасажирів не порушувати правила користування підземкою.

Нагадаємо, через подію були тимчасово закриті на вхід для пасажирів станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір".