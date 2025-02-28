На Львівщині перекинулось BMW в кюветі: водія витягували рятувальники
ДТП сталася 26 лютого близько 23:20 на трасі поблизу міста Новий Калинів Самбірського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Водій BMW X3 не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили травмованого 20-річного водія з понівеченого авто та передали медикам "швидкої". Молодика з травмами різного ступеня важкості госпіталізували.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в поліції розповіли подробиці зіткнення локомотива та легковика на Прикарпатті. Водійка авто проігнорувала заборонений сигнал світлофора, виїхала на залізничний переїзд, де в цей момент наближався поїзд. Жінка загинула, пасажири авто госпіталізовані.