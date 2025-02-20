Поблизу Луцька під потяг потрапила жінка: вона померла в реанімації
Пригода трапилася 18 лютого на залізничній колії у селі Дачне Луцького району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під електровоз потрапила літня жінка, 79-річна жителька Луцького району. Попередньо, пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці.
Згодом від отриманих травм жінка померла у відділенні реанімації.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 лютого у Бучанському районі Київської області під колесами електропотяга загинув чоловік. Йому було 42 роки.
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