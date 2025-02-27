На Київщині в пожежі загинула жінка
Пожежа сталася в середу, 26 лютого, вранці у Броварах
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Задарська горів будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 78-річної жінки.
На місці працювали 15 вогнеборців, залучались 3 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вдень 24 лютого у Києві горіла квартира в багатоповерхівці. Загинула жінка.
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