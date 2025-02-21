На Київщині через атаку ворожих БпЛА пошкоджено лінії електропередач
У Бучанському та Обухівському районах Київської області внаслідок атаки російських безпілотників зазнали пошкоджень лінії електропередач, у Бориспільському - приватний будинок
Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, повітряна тривога в регіоні тривала майже всю ніч.
"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає", - зазначив чиновник.
Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Наразі в Бучанському та Обухівському районах відновлено електропостачання.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, впродовж 20 лютого російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, ще дві – дістали поранення.
Окрім того, росіяни атакували Миколаївщину ракетою, безпілотниками та обстрілювали регіон з артилерії.