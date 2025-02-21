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21 февраля 2025, 10:32

В Киевской области из-за атаки вражеских БПЛА повреждены линии электропередач

21 февраля 2025, 10:32
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иллюстративное фото из открытых источников
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В Бучанском и Обуховском районах Киевской области в результате атаки российских беспилотников получили повреждения линии электропередач, в Бориспольском - частный дом

Об этом сообщил в.и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась почти всю ночь.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет", - отметил чиновник.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В Бучанском и Обуховском районах возобновлено электроснабжение.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, в течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских атак два человека погибли , еще два – получили ранения.

Кроме того, россияне атаковали Николаевщину ракетой, беспилотниками и обстреливали регион из артиллерии.

Киевская область ПВО воздушная тревога беспилотники линия электропередач
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