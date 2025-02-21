В Киевской области из-за атаки вражеских БПЛА повреждены линии электропередач
В Бучанском и Обуховском районах Киевской области в результате атаки российских беспилотников получили повреждения линии электропередач, в Бориспольском - частный дом
Об этом сообщил в.и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась почти всю ночь.
"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет", - отметил чиновник.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.
В Бучанском и Обуховском районах возобновлено электроснабжение.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, в течение 20 февраля российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских атак два человека погибли , еще два – получили ранения.
Кроме того, россияне атаковали Николаевщину ракетой, беспилотниками и обстреливали регион из артиллерии.