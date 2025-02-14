СБУ показала обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС

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Службы безопасности Украины открыла уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В СБУ отметили, что радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не находится в пределах нормы. Утечки радиационных веществ вследствие атаки нет.

Внутри и близ укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. Следователи установили, что это дрон под названием "Герань-2" типа "Шахед".

"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту", - подчеркивают СБУ.

Преступление квалифицировано по статье нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг.

В ГСЧС сообщили, что после удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дроновая атака россиян по укрытию Чернобыльской АЭС была целенаправленной. По его словам, дрон летел на высоте около 85 метров.