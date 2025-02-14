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14 февраля 2025, 15:07

СБУ показала обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС

14 февраля 2025, 15:07
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фото: СБУ
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Службы безопасности Украины открыла уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В СБУ отметили, что радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не находится в пределах нормы. Утечки радиационных веществ вследствие атаки нет.

Внутри и близ укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. Следователи установили, что это дрон под названием "Герань-2" типа "Шахед".

"Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, рашисты целенаправленно ударили именно по этому объекту", - подчеркивают СБУ.

Преступление квалифицировано по статье нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг.

В ГСЧС сообщили, что после удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дроновая атака россиян по укрытию Чернобыльской АЭС была целенаправленной. По его словам, дрон летел на высоте около 85 метров.

война СБУ Чернобыль ЧАЭС шахед Чернобыльская зона
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