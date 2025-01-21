В поліції показали наслідки атаки російських дронів на Київщині
В ніч на 21 січня росіяни здійснили чергову атаку безпілотниками на Київську область
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Станом на 9:30 в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники.
Інформації про постраждалих немає.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня російські війська випустили по Україні 131 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 72 ворожі дрони, ще 59 — локаційно втрачені.
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