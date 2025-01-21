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В ночь на 21 января россияне совершили очередную атаку беспилотниками на Киевскую область

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По состоянию на 9:30 в одном из районов поврежден частный дом и автомобиль. Кроме того, произошло возгорание травяного настила в лесополосе, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Информации о пострадавших нет.

На месте работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники.

Напомним, в ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны.