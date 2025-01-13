На Київщині працює ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 13 січня запустили по Україні 110 безпілотників. Військовим вдалося збити 78 із них.