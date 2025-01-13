В Киевской области работает ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент неизвестно.

Напомним, россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.