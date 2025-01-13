В Киевской области работает ПВО
Днем 13 января Киевщину атакуют российские "Шахеды". Работают силы ПВО
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорится в сообщении.
Больше информации на данный момент неизвестно.
Напомним, россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.
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