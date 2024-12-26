01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 16:11

На Київщині викрили завод, який незаконно виробляв етиловий спирт

26 грудня 2024, 16:11
Читайте также на русском языке
фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили у Київської області біоетанольний завод, на якому незаконно виробляли та продавали етиловий спирт у промислових масштабах

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Підприємство офіційно займалося виготовленням органічних розчинників, але продавала спирт під виглядом розчинника іншим фірмам. Ті використовували його для виробництва неякісного пального. При цьому акцизний податок не сплачувався.

Правоохоронці провели обшуки, вилучили близько 120 тонн спирту та фінансові документи.

Вартість вилученого оцінюють у 4 млн грн. Уже проведена судова експертиза.

Триває слідство. Встановлюються усі причетні і сума несплаченого податку.

Нагадаємо, правоохоронці на Хмельниччині викрили групу ділків, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.

обшук виробництво спиртзавод Київська область спирт БЕБ
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову
26 грудня 2024, 17:22
Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО
26 грудня 2024, 17:06
У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
26 грудня 2024, 16:51
10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП
26 грудня 2024, 16:48
Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"
26 грудня 2024, 16:45
Росіяни завдали авіаудару по фермерському господарству на Харківщині, загинув чоловік
26 грудня 2024, 16:38
Міноборони анулювало результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради
26 грудня 2024, 16:06
На Донбасі бійці ЗСУ узяли у полон єгиптянина
26 грудня 2024, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »