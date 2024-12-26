На Київщині викрили завод, який незаконно виробляв етиловий спирт
Правоохоронці викрили у Київської області біоетанольний завод, на якому незаконно виробляли та продавали етиловий спирт у промислових масштабах
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Підприємство офіційно займалося виготовленням органічних розчинників, але продавала спирт під виглядом розчинника іншим фірмам. Ті використовували його для виробництва неякісного пального. При цьому акцизний податок не сплачувався.
Правоохоронці провели обшуки, вилучили близько 120 тонн спирту та фінансові документи.
Вартість вилученого оцінюють у 4 млн грн. Уже проведена судова експертиза.
Триває слідство. Встановлюються усі причетні і сума несплаченого податку.
Нагадаємо, правоохоронці на Хмельниччині викрили групу ділків, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.