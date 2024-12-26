В Киевской области разоблачили завод, незаконно производивший этиловый спирт
Правоохранители разоблачили в Киевской области биоэтанольный завод, на котором незаконно производили и продавали этиловый спирт в промышленных масштабах
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Предприятие официально занималось изготовлением органических растворителей, но продавала спирт под видом растворителя другим фирмам, которые использовали его для производства некачественного горючего.
Правоохранители провели обыски, изъяли около 120 тонн спирта и финансовые документы.
Стоимость изъятого оценивается в 4 млн грн. Уже проведена судебная экспертиза.
Продолжается следствие. Устанавливаются все причастные и сумма неуплаченного налога.
Напомним, правоохранители в Хмельницкой области разоблачили группу дельцов, организовавших незаконное производство и распространение табака.