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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина в течение восьми лет систематически совершал сексуальное насилие по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Он не раз насиловал ее дома, где они проживали.

Злоумышленник получил самое суровое наказание – пожизненное заключение.

Напомним, в Сумской области суд вынес приговор приговору двум мужчинам, которые годами насиловали девочку с ограниченными возможностями. Осужденные – отец и дядя ребенка.