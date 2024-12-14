В Киевской области мужчина в течение восьми лет насиловал свою дочь: его приговорили к пожизненному
Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Бориспольской области, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина в течение восьми лет систематически совершал сексуальное насилие по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Он не раз насиловал ее дома, где они проживали.
Злоумышленник получил самое суровое наказание – пожизненное заключение.
Напомним, в Сумской области суд вынес приговор приговору двум мужчинам, которые годами насиловали девочку с ограниченными возможностями. Осужденные – отец и дядя ребенка.
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